Колишнього заступника міністра енергетики обрали головою НКРЕКП

У п'ятницю, 2 серпня, члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали нового голову комісії. Ним став Юрій Власенко.

Зазначається, що він має досвід роботи в енергетичній галузі більше 20 років. Власенко працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З травня 2021 року по липень 2024 року Власенко працював першим заступником міністра енергетики України.

Варто додати, що голову регулятора обирають його члени шляхом таємного голосування строком на два роки. Одна і та ж особа не може бути головою два терміни поспіль.

Чим займається НКРЕКП

Комісія здійснює державне регулювання з метою:

досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави;

забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

НКРЕКП може встановлювати граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. А також може вимагати від операторів систем передачі та розподілу електричної енергії або операторів газотранспортної та газорозподільних систем за необхідності змінювати тарифи.