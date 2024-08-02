Бывшего замминистра энергетики избрали главой НКРЭКУ

В пятницу, 2 августа, члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали нового главу комиссии. Им стал Юрий Власенко.

Отмечается, что у него опыт работы в энергетической отрасли более 20 лет. Власенко работал на разных должностях в Комиссии по регулированию электроэнергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

С мая 2021 по июль 2024 Власенко работал первым заместителем министра энергетики Украины.

Следует добавить, что главу регулятора избирают его члены путем тайного голосования сроком на два года. Одно и то же лицо не может быть главой два срока подряд.

Чем занимается НКРЭКУ

Комиссия осуществляет государственное регулирование с целью:

достижение баланса интересов потребителей, субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг и государства;

обеспечение энергетической безопасности, европейской интеграции рынков электроэнергии и природного газа Украины.

НКРЭКУ может устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке. Также может потребовать от операторов систем передачи и распределения электрической энергии или операторов газотранспортной и газораспределительных систем при необходимости изменять тарифы.