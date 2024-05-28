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Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника ОП Смирнову

Вівторок 28 травня 2024 21:36
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Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника ОП Смирнову Архівне фото: Андрій Смирнов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову у вигляді 10 млн гривень застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави до колишнього заступника керівника Офісу президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також на Смирнова покладено такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Зазначається, що застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 28.07.2024.

У чому підозрюють Смирнова

Нагадаємо, 22 травня правоохоронці оголосили підозру колишньому заступнику глави Офісу президента Андрію Смирнову в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

Слідство встановило, у період з 2020 по 2022 роки посадовець придбав активи вартістю 17,1 млн гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн гривень. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника склала 15,7 млн гривень.

Йдеться про 2 автомобілі, а саме Mercedes-Benz та Volkswagen, 2 мотоцикли, а саме Honda та BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Щоб приховати наявність цього майна, чиновник оформив його більшу частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а потім переоформив на себе.

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