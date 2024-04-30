Колишнього співробітника Пентагону засуджено до 21 року в'язниці

Згідно з судовими документами, Далке визнав себе винним у 2023 році за шістьма пунктами звинувачення у спробі передачі секретної інформації іноземному агенту.

“Обвинувачений, який дав присягу захищати нашу країну, вважав, що продавав секретну інформацію про національну безпеку російському агенту, тоді як він сам видавав себе ФБР. Цей вирок демонструє, що ті, хто прагне зрадити нашу країну, буде притягнуто до відповідальності за свої злочини.”, - заявив генеральний прокурор.

Далке вважав, що передавав секретну інформацію агенту російського уряду. Наполеглива робота наших співробітників ФБР запобігла це і будь-якій потенційній шкоді Сполученим Штатам”, - заявив директор ФБР Крістофер Рей.

Що передувало

З 6 червня по 1 липня 2022 року Далке був співробітником Агентства національної безпеки (АНБ), де він працював розробником систем безпеки інформаційних систем.

Далке визнав, що в період з серпня по вересень 2022 року, щоб продемонструвати свій "законний доступ і готовність ділитися", він використав зашифрований обліковий запис електронної пошти для передачі витягів із трьох секретних документів людині, яку він вважав російським агентом.

Ця людина була потаємним співробітником ФБР в Інтернеті. Усі три документи класифікуються як "цілком секретні" і були отримані Далке під час його роботи в АНБ.

Приблизно 26 серпня 2022 Далке запросив 85 тисяч доларів в обмін на всю наявну у нього інформацію. Далке заявив, що інформація буде цінною для Росії, і сказав співробітнику ФБР, який працює під прикриттям, що він поділиться додатковою інформацією в майбутньому, як тільки повернеться до Вашингтона, Округ Колумбія.

Далке передав п'ять файлів, чотири з яких містять надсекретні дані. ФБР його заарештувало 28 вересня 2023 року, за кілька хвилин після того, як він передав файли.