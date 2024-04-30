Бывший сотрудник Пентагона приговорен к 21 году тюрьмы

Бывшего сотрудника Пентагона Джаре Себастьяна Далке суд приговорил к 21 году лишения свободы, Он передал секретные документы "российскому агенту".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.
Согласно судебным документам, Далке признал себя виновным в 2023 году по шести пунктам обвинения в попытке передачи секретной информации иностранному агенту.
“Обвиняемый, давший присягу защищать нашу страну, считал, что продавал секретную информацию о национальной безопасности российскому агенту, в то время как на самом деле он сам выдавал себя ФБР. Этот приговор демонстрирует, что те, кто стремится предать нашу страну, будут привлечены к ответственности за свои преступления.”, - заявил генеральный прокурор
“Далке считал, что передавал секретную информацию агенту российского правительства. Упорная работа наших сотрудников ФБР предотвратила это и любой потенциальный вред Соединенным Штатам”, - заявил директор ФБР Кристофер Рэй.
С 6 июня по 1 июля 2022 года Далке был сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ), где он работал разработчиком систем безопасности информационных систем.
Далке признал, что в период с августа по сентябрь 2022 года, чтобы продемонстрировать свой “законный доступ и готовность делиться”, он использовал зашифрованную учетную запись электронной почты для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом.
Этот человек был тайным сотрудником ФБР в Интернете. Все три документа классифицируются как "совершенно секретные" и были получены Далке во время его работы в АНБ.
Примерно 26 августа 2022 года Далке запросил 85 тысяч долларов в обмен на всю имеющуюся у него информацию. Далке заявил, что информация будет ценной для России, и сказал сотруднику ФБР, работающему под прикрытием, что он поделится дополнительной информацией в будущем, как только вернется в Вашингтон, Округ Колумбия.
Далке передал пять файлов, четыре из которых содержат сверхсекретные данные. ФБР его арестовало 28 сентября 2023 года, через несколько минут после того, как он передал файлы.
Ранее мы писали, что подозреваемый в "сливе" секретных документов Пентагона Джек Тейшейра признал свою вину.
В апреле 2023 года в соцсетях появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.