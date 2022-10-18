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Колишнього нардепа затримали на спробі дати рекордний хабар меру Дніпра

Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)
Автор: Єлизавета Драбкіна

НАБУ і САП затримали колишнього депутата Верховної ради Максима Микитася на спробі підкупу за 22 млн євро мера Дніпра Бориса Філатова. Це одна з рекордних сум пропонованого хабаря, яку фіксували правоохоронці в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

За даними слідства, у жовтні 2022 року екс-нардеп, який раніше був главою будівельної компанії "Укрбуд", запропонував Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Зазначається, що він обіцяв надавати кошти частинами впродовж дії проєкту - до 2027 року. При цьому Микитась оцінив "лояльність" мера у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. При цьому фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Колишнього нардепа затримали, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) України.

Повідомляється, що розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою Філатова.

Прес-служба НАБУ зазначає, що екс-нардеп є також є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн гривень коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.

Нагадаємо, що Микитася також підозрюють у замовному викраденні і вимаганні грошей. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, від якого він вимагав 800 тисяч доларів.

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