Бывшего нардепа задержали на попытке дать рекордную взятку мэру Днепра

По данным следствия, в октябре 2022 года экс-нардеп, которые ранее был главой строительной компании "Укрбуд", предложил Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Отмечается, что он обещал предоставлять средства частями в течение действия проекта - до 2027 года. При этом Микитась оценил "лояльность" мэра в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. При этом финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Бывший нардеп был задержан, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения - ч. 4 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Украины.

Сообщается, что расследование этих фактов НАБУ началось по заявлению Филатова.

Пресс-служба НАБУ отмечает, что экс-нардеп также обвиняется в другом деле по факту завладения 81 млн гривен средств Нацгвардии. Дело слушается в суде.

Напомним, что Микитася также подозревают в заказном похищении и вымогательстве денег. Полиция считает его заказчиком похищения киевского юриста, от которого он требовал 800 тысяч долларов.