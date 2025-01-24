Колишнього командувача ОТУ "Харків" Галушкіна знову арештували

Колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна знову взяли під варту сьогодні, 24 січня. Цього разу без права внесення застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Сьогодні суд арештував Галушкіна без права внесення застави. За даними "Суспільного", захист екс-командувача ОТУ "Харків" планує оскаржити вирок.
Нагадаємо, що 20 січня СБУ та ДБР повідомили про затримання генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році.
Того ж дня екс-командувачу ОТУ "Харків" було повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
А вже 21 січня Галушкіну було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою у 5 млн гривень.
Наступного дня за Галушкіна внесли 5 млн гривень застави, але після виходу з СІЗО йому вручили вже нову підозру.
Детальніше про цю справу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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