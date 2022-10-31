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Колишнього главу ДФС Насірова заарештували з можливістю внесення застави

Фото: ексглава ДФС Роман Насіров (sfs.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

В понеділок, 31 жовтня, Вищий антикорупційний суд заарештував екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабара в розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

Пресслужба САП повідомляє, що Насірова взяли під варту до 17 грудня 2022 року з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень. У разі внесення застави на Насірова покладаються наступні обов’язки:

  • являтися за першим викликом детектива;
  • не відлучатися з Києва без дозволу;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та особами, визначеними в ухвалі;
  • здати на зберігання закордонні паспорти, службовий паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

Слідство стверджує, що в 2015-2016 роках звинувачуваний за допомогою свого радника отримав 722 млн гривень неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.

В той же час, Центр протидії корупції повідомляє, що цим власником компаній агрохолдингу являється мільярдер Олег Бахматюк. Також там зазначили, що під час розгляду справи прокурор повідомив, що у Насірова є громадянство Великої Британії та дві квартири в Лондоні. Сам він під час воєнного стану п’ять разів виїжджав за кордон.

Нагадаємо, що 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем (у співучасті в "газових схемах" нардепа Олександра Онищенка). Потім адвокат Насірова повідомив про його госпіталізацію з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в "Феофанії".

7 березня суд заарештував Насірова з заставою в 100 млн гривень, яку було внесено 16 березня, вже 17 березня Насірова випустили з СІЗО, справу ще слухають у ВАКС.

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СудРоман Насіров