Колишнього главу ДФС Насірова заарештували з можливістю внесення застави

В понеділок, 31 жовтня, Вищий антикорупційний суд заарештував екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабара в розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram .

Пресслужба САП повідомляє, що Насірова взяли під варту до 17 грудня 2022 року з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень. У разі внесення застави на Насірова покладаються наступні обов’язки:

являтися за першим викликом детектива;

не відлучатися з Києва без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та особами, визначеними в ухвалі;

здати на зберігання закордонні паспорти, службовий паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

Слідство стверджує, що в 2015-2016 роках звинувачуваний за допомогою свого радника отримав 722 млн гривень неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.

В той же час, Центр протидії корупції повідомляє, що цим власником компаній агрохолдингу являється мільярдер Олег Бахматюк. Також там зазначили, що під час розгляду справи прокурор повідомив, що у Насірова є громадянство Великої Британії та дві квартири в Лондоні. Сам він під час воєнного стану п’ять разів виїжджав за кордон.