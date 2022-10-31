Колишнього главу ДФС Насірова заарештували з можливістю внесення застави

В понеділок, 31 жовтня, Вищий антикорупційний суд заарештував екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабара в розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.
Пресслужба САП повідомляє, що Насірова взяли під варту до 17 грудня 2022 року з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень. У разі внесення застави на Насірова покладаються наступні обов’язки:
Слідство стверджує, що в 2015-2016 роках звинувачуваний за допомогою свого радника отримав 722 млн гривень неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.
В той же час, Центр протидії корупції повідомляє, що цим власником компаній агрохолдингу являється мільярдер Олег Бахматюк. Також там зазначили, що під час розгляду справи прокурор повідомив, що у Насірова є громадянство Великої Британії та дві квартири в Лондоні. Сам він під час воєнного стану п’ять разів виїжджав за кордон.
Нагадаємо, що 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем (у співучасті в "газових схемах" нардепа Олександра Онищенка). Потім адвокат Насірова повідомив про його госпіталізацію з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в "Феофанії".
7 березня суд заарештував Насірова з заставою в 100 млн гривень, яку було внесено 16 березня, вже 17 березня Насірова випустили з СІЗО, справу ще слухають у ВАКС.