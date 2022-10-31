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Бывшего главу ГФС Насирова арестовали с возможностью внесения залога

Фото: эксглава ГФС Роман Насиров (sfs.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 31 октября, Высший антикоррупционный суд арестовал экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении взятки в размере 722 млн гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Пресс-служба САП сообщает, что Насирова взяли под стражу до 17 декабря 2022 года с возможностью внесения счастья в размере 523,2 млн гривен. В случае внесения залога на Насирова возлагаются следующие обязанности:

  • являться по первому вызову детектива;
  • не отлучаться из Киева без разрешения;
  • сообщать об изменении места жительства;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и лицами, определенными в постановлении;
  • сдать на хранение загранпаспорта, служебный паспорт и другие документы для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

Следствие утверждает, что в 2015-2016 годах обвиняемый с помощью своего советника получил 722 млн гривен неправомерной выгоды от владельца компаний аграрного холдинга за возмещение НДС в ускоренном режиме.

В то же время Центр противодействия коррупции сообщает, что этим владельцем компаний агрохолдинга является миллиардер Олег Бахматюк. Также там отметили, что при рассмотрении дела прокурор сообщил, что у Насирова есть гражданство Великобритании и две квартиры в Лондоне. Сам он во время военного положения пять раз уезжал за границу.

Напомним, что 2 марта 2017 года Насиров был задержан детективами НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением (в соучастии в "газовых схемах" нардепа Александра Онищенко). Затем адвокат Насирова сообщил о его госпитализации с инфарктом, поэтому некоторое время тот проходил лечение в "Феофании".

7 марта суд арестовал Насирова с залогом в 100 млн гривен, который был внесен 16 марта, уже 17 марта Насирова выпустили из СИЗО, дело еще слушают в ВАКС.

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СудРоман Насиров