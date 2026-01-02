UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Колишнього гауляйтера Херсона заочно засудили до довічного

Фото: Олександр Кобець, колишній гауляйтер Херсона (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Суд призначив довічний термін колишньому гауляйтеру Херсона Олександру Кобцю. Його справу розглядали заочно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

За матеріалами правоохоронців, до початку повномасштабного вторгнення росіян Кобець проживав у Києві, де займався комерцією. У нього були тісні зв'язки з Росією.

У березні 2022 року він виїхав за кордон і через треті країни прибув до окупованого на той момент Херсона. Там росіяни призначили його керівником окупаційної адміністрації та доручили поширювати кремлівський режим.

"Отримавши "посаду", Кобець одразу розпочав підготовку псевдореферендуму щодо приєднання регіону до складу РФ. Також гауляйтер запроваджував російське законодавство в захоплених комунальних закладах та установах соціальної сфери, зокрема в школах, лікарнях і дитсадках", - зазначили в СБУ.

Свою діяльність він координував із гауляйтером Херсонської області Володимиром Сальдо та кураторами з Москви.

Правоохоронці уточнили, що незабаром після призначення Кобця "понизили" і відправили в Генічеськ налагоджувати діяльність фейкових органів РФ.

У підсумку суд визнав зрадника винним у держзраді та колабораціонізмі. Крім довічного терміну, суд також розпорядився конфіскувати майно Кобця.

Вирок Сальдо

Нагадаємо, 2023 року Малиновський районний суд Одеси призначив гауляйтеру Херсонської області Володимиру Сальдо 15 років в'язниці.

Його також визнали винним у держзраді та колабораціонізмі.

Також Сальдо заборонили обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонДержзрадаВійна в Україні