Бывшего гауляйтера Херсона заочно приговорили к пожизненному

Фото: Александр Кобец, бывший гауляйтер Херсона (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Суд назначил пожизненный срок бывшему гауляйтеру Херсона Александру Кобцу. Его дело рассматривали заочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По материалам правоохранителей, до начала полномасштабного вторжения россиян Кобец проживал в Киеве, где занимался коммерцией. У него были тесные связи с Россией. 

В марте 2022 года он выехал за границу и через третьи страны прибыл в оккупированный на тот момент Херсон. Там россияне назначили его руководителем оккупационной администрации и поручили распространять кремлевский режим. 

"Получив "должность", Кобец сразу приступил к подготовке псевдореферендума по присоединению региона к составу РФ. Также гауляйтер вводил российское законодательство в захваченных коммунальных учреждениях и учреждениях социальной сферы, в частности в школах, больницах и детсадах", - отметили в СБУ. 

Свою деятельность он координировал с гауляйтером Херсонской области Владимиром Сальдо и кураторами из Москвы. 

Правоохранители уточнили, что вскоре после назначения Кобца "понизили" и отправили в Геническ налаживать деятельность фейковых органов РФ. 

В итоге суд признал предателя виновным в госизмене и коллаборационизме. Помимо пожизненного срока, суд также распорядился конфисковать имущество Кобца. 

Приговор Сальдо

Напомним, в 2023 году Малиновский районный суд Одессы назначил гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо 15 лет тюрьмы.

Его также признали виновным в госизмене и коллаборационизме.

Также Сальдо запретили занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

