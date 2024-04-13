UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колишній заступник Столтенберга може очолити МЗС Латвії

Фото: Байба Браже, екс-заступник генсека НАТО (flickr.com/latvianmfa)
Автор: Дмитро Левицький

Колишня заступниця чинного генсека НАТО Байба Браже може стати міністром закордонних справ Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійський портал Delfi.

Як розповіли джерела латвійського телебачення, прем'єрська партія "Нова Єдність" висуне Браже на посаду очільника Міністерства закордонних справ. Планується, що її офіційно номінують вже цього понеділка, а затвердити на посаду можуть у четвер.

В уряді Латвії не підтверджують цю інформацію, але в коментарі латвійському телебаченню сказали, що прем'єр-міністр визначилася з кандидатом на посаду міністра закордонних справ, і це - людина з великим досвідом та знаннями у сфері закордонних справ. Примітно, що всі інші кандидати, які називалися на цю посаду, не мають досвіду в дипломатії.

Наразі Браже безпартійна, але, за даними латвійського телебачення, вона вступить в "Нову Єдність".

Хто така Байба Браже

Браже - латвійський дипломат. У 2003-2008 роках очолювала посольство Латвії в Нідерландах, а з 2016 по 2020 рік - в Британії. Браже була заступником генсека НАТО Єнса Столтенберга з суспільної дипломатії з 2020 по 2023 рік.

Після звільнення з НАТО Браже стала послом з особливих доручень МЗС Латвії. Браже неодноразово висловлювалася на підтримку України у війні з РФ. А також закликала боротися зі шляхами обходу антиросійських санкцій.

Нагадаємо, нещодавно Україна та Латвія підписали угоду про гарантії безпеки. Зокрема, Латвія зобов'язалася надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% ВВП щороку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяМЗС України