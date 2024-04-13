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Бывший заместитель Столтенберга может возглавить МИД Латвии

Фото: Байба Браже, экс-заместитель генсека НАТО (flickr.com/latvianmfa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывший заместитель действующего генсека НАТО Байба Браже может стать министром иностранных дел Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийский портал Delfi.

Как рассказали источники латвийского телевидения, премьерская партия "Новое Единство" выдвинет Браже на должность главы Министерства иностранных дел. Планируется, что ее официально номинируют уже в этот понедельник, а утвердить на должность могут в четверг.

В правительстве Латвии не подтверждают эту информацию, но в комментарии латвийскому телевидению сказали, что премьер-министр определился с кандидатом на должность министра иностранных дел, и это - человек с большим опытом и знаниями в сфере иностранных дел. Примечательно, что все другие кандидаты, которые назывались на этот пост, не имеют опыта в дипломатии.

Сейчас Браже беспартийная, но, по данным латвийского телевидения, она вступит в "Новое Единство".

Кто такая Байба Браже

Браже - латвийский дипломат. В 2003-2008 годах возглавляла посольство Латвии в Нидерландах, а с 2016 по 2020 год - в Британии. Браже была заместителем генсека НАТО Йенса Столтенберга по общественной дипломатии с 2020 по 2023 год.

После освобождения из НАТО Браже стала послом по особым поручениям МИД Латвии. Браже неоднократно высказывалась в поддержку Украины в войне с РФ. А также призвала бороться с путями обхода антироссийских санкций.

Напомним, недавно Украина и Латвия подписали соглашение о гарантиях безопасности. В частности, Латвия обязалась оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% ВВП ежегодно.

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