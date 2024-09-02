Колишній військовий. Польща призначила нового посла в Україні: що про нього відомо

"Посол Павел Лукасевич сьогодні розпочинає роботу в Україні", - заявив речник відомство.

Додамо, що перед цим послом Польщі в Україні був Ярослав Гуза, якого призначили на цю посаду у жовтні 2023 року.

Що відомо про Лукасевича

Лукасевич є політологом, дипломатом, а також полковником запасу Збройних сил Польщі. З 2012 по 2014 рік обіймав посаду посла країни в Афганістані. Зокрема: