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Колишній військовий. Польща призначила нового посла в Україні: що про нього відомо

Фото: Пьотр Лукасевич, посол Польщі в Україні (x.com/P_Lukasiewicz)
Автор: Сергій Пишкін

Посол Польщі в Україні Павел Лукасевич сьогодні, 2 вересня, розпочав свою роботу в Україні. Він замінив на цій посаді Ярослава Гузу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Павела Вронського в коментарі "Укрінформу".

"Посол Павел Лукасевич сьогодні розпочинає роботу в Україні", - заявив речник відомство. 

Додамо, що перед цим послом Польщі в Україні був Ярослав Гуза, якого призначили на цю посаду у жовтні 2023 року. 

Що відомо про Лукасевича 

Лукасевич є політологом, дипломатом, а також полковником запасу Збройних сил Польщі. З 2012 по 2014 рік обіймав посаду посла країни в Афганістані. Зокрема: 

  • з 1995 по 2006 рік працював над питаннями, пов'язаними з державною безпекою та боротьбою з тероризмом; 
  • брав участь у стабілізаційних місіях в Іраку з 2004 по 2005-й; 
  • обіймав посаду заступника військового аташе в Ісламабаді у 2006 році; 
  • в січні 2007-го був призначений військовим аташе в Афганістані; 
  • обійняв посаду повноважного представника Міністерства оборони в Афганістані; 
  • у 2012-му звільнився в запас у званні полковника та став послом Польщі в Афганістані. Завершив свою місію у 2014-му. 
  • після повернення займався журналістською, викладацькою, а також експертною діяльністю. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що колишній головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) у липні 2024-го офіційно почав виконувати обов'язки посла України у Великій Британії.

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