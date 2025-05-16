Колишній український гравець НБА відновив кар'єру в екзотичному чемпіонаті

Хто такий В'ячеслав Кравцов

Гравець є вихованцем БК "Київ". Також на батьківщині захищав кольори "Донецька" та "Дніпра".

У 2009 році виставив свою кандидатуру на драфт НБА, але не зацікавив клуби асоціації. Згодом проявив себе в Літній лізі та перед сезоном-2012/13 підписав 3-мільйонний контракт із "Детройт Пістонз". Провів за мічиганців рік, а ще один заокеанський сезон відіграв у складі "Фінікса".

Після двох сезонів у НБА, виступав у Китаї, Росії, Іспанії, Туреччині, Японії та на Тайвані.

За збірну України Кравцов дебютував у 2006 році. У складі "синьо-жовтих" грав на Євробаскетах у 2011 та 2013 рр., а також на ЧС-2014. Перебував у таборі національної команди, але не потрапив у заявку на Євробаскет-2022.

В'ячеслав є рекордсменом національної команди за кількістю зіграних матчів, набраними очками та підбираннями.

Раніше "Лос-Анджелес Лейкерс" ухвалив рішення щодо майбутнього Олексія Леня.

А інший український баскетболіст отримав шанс у НБА.