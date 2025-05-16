Бывший украинский игрок НБА возобновил карьеру в экзотическом чемпионате

Кто такой Вячеслав Кравцов

Игрок является воспитанником БК "Киев". Также на родине защищал цвета "Донецка" и "Днепра".

В 2009 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не заинтересовал клубы ассоциации. Впоследствии проявил себя в Летней лиге и перед сезоном-2012/13 подписал 3-миллионный контракт с "Детройт Пистонз". Провел за мичиганцев год, а еще один заокеанский сезон отыграл в составе "Финикса".

После двух сезонов в НБА, выступал в Китае, России, Испании, Турции, Японии и на Тайване.

За сборную Украины Кравцов дебютировал в 2006 году. В составе "сине-желтых" играл на Евробаскетах в 2011 и 2013 гг., а также на ЧМ-2014. Находился в лагере национальной команды, но не попал в заявку на Евробаскет-2022.

Вячеслав является рекордсменом национальной команды по количеству сыгранных матчей, набранным очкам и подборам.

Ранее "Лос-Анджелес Лейкерс" принял решение относительно будущего Алексея Леня.

А другой украинский баскетболист получил шанс в НБА.