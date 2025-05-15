Український баскетболіст отримав шанс у НБА: його запросив топ-клуб

Що означає запрошення

Шульга став одним із гравців, запрошених на драфт-воркаути до учасника плей-офф поточного сезону НБА.

Це може стати важливим кроком у його кар'єрі, адже "Бакс" – один із найстабільніших клубів останніх років, який виграв чемпіонат НБА у сезоні-2020/21. Огляд у складі "Мілуокі" – не гарантія потрапляння до команди, однак це важливий етап на шляху до драфту НБА-2025.

Після вдалого виступу в NCAA та участі в інших переддрафтових заходах, Шульга має шанс бути обраним або отримати запрошення на літню лігу НБА.

Максим Шульга у складі "Вірджинії Ремс" (фото: x.com/VCU_Hoops)

Шульга у сезоні-2024/25

У сезоні, що минув, 23-річний баскетболіст завершив студентську кар'єру за океаном. Останній рік був для нього особливо вдалим: у складі команди Університету Співдружності Вірджинії ("Вірджинія Ремс") він став чемпіоном конференції Atlantic 10 та пробився у плей-офф студентського чемпіонату США (неофіційна назва – "Березневе шаленство").

Крім того, Шульга був визнаний найкращим гравцем року у конференції Atlantic-10, а також включений до першої збірної за підсумками сезону. Українець посів третє місце в рейтингу конференції за кількістю перехоплень (1,9) і четверте за співвідношенням результативних передач до втрат (2,3 до 1). Протягом сезону він двічі визнавався найкращим гравцем тижня конференції, вісім разів набирав більше 20 очок за матч та двічі робив дабл-дабли.

А в своїй команді українець став найкращим за результативністю (15,5 очка за гру), передачами (3,8) і перехопленнями (1,9).

Наступною ціллю гравця є потрапляння до НБА: він має намір виставити свою кандидатуру на драфт-2025, який відбудеться 26 червня.

Хто такий Максим Шульга

Уродженець Києва, перші тренери – Борис Шульга та Ольга Сосновська. За океан переїхав у 2020 році із Іспанії, де займався баскетболом у школі.

Перші три сезони в NCAA відіграв за "Юту Стейт". У 2023-му перебрався до Університету Співдружності Вірджинії. У минулому році подав заявку на драфт НБА, але потім відкликав її, вирішивши ще рік провести в студентському баскетболі.

Був лідером збірної України U-18 на чемпіонаті Європи в 2019 році. У складі збірної України U-20 виступав на Євробаскеті-2022, де "синьо-жовті" вилетіли в Дивізіон B.

Спілкується чотирма мовами – українською, російською, іспанською і англійською.