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Бывший украинский игрок НБА возобновил карьеру в экзотическом чемпионате

Пятница 16 мая 2025 16:55
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Бывший украинский игрок НБА возобновил карьеру в экзотическом чемпионате Фото: Вячеслав Кравцов (instagram.com/slava555555)
Автор: Андрей Костенко

Опытный украинский центровой Вячеслав Кравцов продолжит карьеру в составе команды "Борнео Хорнбиллз" из чемпионата Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

Что известно о трансфере

"Борнео", который сейчас идет в чемпионате Индонезии на седьмом месте, станет первым клубом украинского центрового в текущем сезоне.

Предыдущим был "Аль-Курайн" из Кувейта, за который баскетболист играл весной 2024 года. После этого Кравцов провел год без активных выступлений. Но сейчас, в свои 37, решил возобновить карьеру. В Индонезии отечественный баскетболист планирует выступать до завершения сезона.

Бывший украинский игрок НБА возобновил карьеру в экзотическом чемпионате

Кто такой Вячеслав Кравцов

Игрок является воспитанником БК "Киев". Также на родине защищал цвета "Донецка" и "Днепра".

В 2009 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не заинтересовал клубы ассоциации. Впоследствии проявил себя в Летней лиге и перед сезоном-2012/13 подписал 3-миллионный контракт с "Детройт Пистонз". Провел за мичиганцев год, а еще один заокеанский сезон отыграл в составе "Финикса".

После двух сезонов в НБА, выступал в Китае, России, Испании, Турции, Японии и на Тайване.

За сборную Украины Кравцов дебютировал в 2006 году. В составе "сине-желтых" играл на Евробаскетах в 2011 и 2013 гг., а также на ЧМ-2014. Находился в лагере национальной команды, но не попал в заявку на Евробаскет-2022.

Вячеслав является рекордсменом национальной команды по количеству сыгранных матчей, набранным очкам и подборам.

Ранее "Лос-Анджелес Лейкерс" принял решение относительно будущего Алексея Леня.

А другой украинский баскетболист получил шанс в НБА.

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