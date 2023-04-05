Колишній співвласник ПриватБанку Боголюбов відмовився свідчити у суді в Лондоні

За даними прес-служби, під час дводенного процесуального слухання, що проходило 29 та 30 березня, суддя Трауер, який розглядатиме справу по суті, дозволив певним свідкам у справі, включно з Ігорем Коломойським, надавати свідчення з України за допомогою відеозв’язку.

Інші свідки, включно з більшістю свідків, які даватимуть свідчення від імені ПриватБанку, братимуть участь у процесі та даватимуть свідчення в Лондоні особисто.

Боголюбов не подав клопотання для отримання дозволу надавати свідчення за допомогою відеозв’язку, "однак на початку процесуального слухання з’ясувалося, що він не має наміру давати свідчення під час слухання по суті взагалі", повідомили в прес-службі.

На цьому ж слуханні суддя зобов’язав Коломойського сплатити на рахунок суду 600 тисяч фунтів стерлінгів після того, як він дозволив йому внести останні зміни до відзиву Коломойського на позов ПриватБанку.

Суддя погодився з оцінкою банку, що Коломойський "був готовий знехтувати судовими рішеннями та не вести судовий процес у швидкий та розумний спосіб", та вирішив, що сплата у розмірі 600 тисяч фунтів на рахунок суду забезпечить витрати ПриватБанку на опрацювання таких змін, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був голова правління Олександр Дубілет.

ПриватБанк веде судові процеси з колишніми власниками банку у багатьох країнах, у тому числі у Великій Британії.