Бывший совладелец ПриватБанка Боголюбов отказался давать показания в суде в Лондоне

По данным пресс-службы, во время двухдневного процессуального слушания, которое проходило 29 и 30 марта, судья Трауэр, который будет рассматривать дело по существу, разрешил определенным свидетелям по делу, включая Игоря Коломойского, давать показания из Украины посредством видеосвязи.

Другие свидетели, включая большинство свидетелей, которые будут давать показания от имени ПриватБанка, будут участвовать в процессе и давать показания в Лондоне лично.

Боголюбов не подал ходатайство для получения разрешения давать показания посредством видеосвязи, "однако в начале процессуального слушания выяснилось, что он не намерен давать показания во время слушания по существу вообще", сообщили в пресс-службе.

На этом же слушании судья обязал Коломойского уплатить на счет суда 600 тысяч фунтов стерлингов после того, как он разрешил ему внести последние изменения в отзыв Коломойского по иску ПриватБанка.

Судья согласился с оценкой банка, что Коломойский "был готов пренебречь судебными решениями и не вести судебный процесс быстрым и разумным способом", и решил, что уплата в размере 600 тысяч фунтов на счет суда обеспечит расходы ПриватБанка на проработку таких изменений, сообщили в пресс-службе.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка являлся председатель правления Александр Дубилет.

ПриватБанк ведет судебные процессы с бывшими владельцами банка во многих странах, в том числе в Великобритании.