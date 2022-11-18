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Колишній російський шпигун попросив притулку в Естонії. Хоч був там засуджений

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Естонія, П'ятниця 18 листопада 2022 20:52
Колишній російський шпигун попросив притулку в Естонії. Хоч був там засуджений Фото: екс-шпигун з РФ втік до Естонії і попросив притулку, хоча був засуджений у цій країні (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Колишній агент російської військової розвідки Артем Зінченко, якого раніше засудили в Естонії за шпигунство на користь Росії і згодом передали РФ в рамках обміну в'язнями, попросив притулку в естонської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонський щотижневик Eesti Päevaleht та американський портал Yahoo News.

Зінченко, якого засудили в Естонії, підкреслив, що втік із Росії, оскільки не згоден з її вторгненням в Україну. Як розповідає Зінченко, він давно бачив, що в Росії встановився "режим з усіма аспектами тоталітаризму". Тож, відразу після початку війни вирішив разом із сім'єю залишити свою країну. Власний вибір він пояснив тим, що навіть коли перебував в Естонії за ґратами, до нього ставилися гуманно, незважаючи на звинувачення у шпигунстві.

"Все, що відбувається в Росії, є злочином. Для мене 24 лютого було зруйновано все, що було між мною та моєю державою", - підкреслив він.

Керівник Поліції безпеки Естонії Олександр Тоотс упевнений, що багато співробітників російських спецслужб не підтримують війну в Україні.

"Вони вважають її злочином проти Росії та російського народу. Ми будемо більш ніж раді поспілкуватися з усіма, хто шукає нове місце для життя", - цитує голову естонської контррозвідки Yahoo News.

Артем Зінченко, за даними естонських правоохоронних органів, жив в Естонії з 2013 року та продавав дитячі візки. Його засудили до п'яти років позбавлення волі у 2017 році, оскільки визнали винним у передачі ГРУ Росії відомостей про переміщення естонської військової техніки та армії, а також про стратегічно важливі об'єкти.

У лютому 2018 року російська влада обміняла Зінченка на естонця Райво Сусі, засудженого в Росії до 12 років позбавлення волі також у справі про шпигунство.

Стало відомо, що Естонія дозволила українським прикордонникам і спеціалістам зв'язку працювати на своїх прикордонних пунктах.

Нагадаємо, що Естонія позбавить росіян та білорусів права володіти зброєю, а також достроково припиняє всю закупівлю російських нафтопродуктів.

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