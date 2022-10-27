Естонія достроково припиняє всю закупівлю російських нафтопродуктів
Уряд Естонії в четвер схвалив постанову, згідно з якою припиняється весь імпорт російських нафтопродуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Postimees.
Мова йде про заборону імпорту російських нафтопродуктів до завершення встановленого Європейським Союзом затяжного перехідного періоду і забороняється його ввезення з 5 грудня.
"З 5 грудня транзит російської нафти й нафтопродуктів в Естонії має бути повністю припинено", - заявляв раніше міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу додав, що ЄС встановив поступовий перехідний період запровадження санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів. Він має закінчитися у лютому наступного року. Поки що завдяки сусідству з Росією і близько розташованими портами експорт цієї продукції в Естонію триває.
"Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якнайшвидше", - додав міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США можуть спробувати встановити граничну ціну на нафту, що експортується з Росії вище 60 доларів за барель.
Тим часом Москва все ж може отримати достатню кількість танкерів, для відвантажування більшої частини своєї нафти поза новою ціною, яка була встановлена G7.
Грузія, зі свого боку, закупила у Росії нафти в чотири рази більше, ніж торік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.