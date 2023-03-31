Колишній президент Косово постане перед судом Гааги

Спеціальний суд Косова, створений у Гаазі, у листопаді 2020 року висунув Тачі обвинувачення за 10 пунктами у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, включно з переслідуваннями, убивствами, катуваннями і насильницькими зникненнями людей під час війни.

54-річний Тачі незабаром після цього подав у відставку з посади президента і був переведений під варту в Гаагу. Трьом його найближчим соратникам, включно з двома колишніми спікерами парламенту, висунуто ті самі обвинувачення, що й колишнім бойовикам Визвольної армії Косова (ВАК).

Усіх чотирьох обвинувачують в участі у "спільному злочинному підприємстві... яке здійснювало широкомасштабні або систематичні напади" на сербську цивільну меншину в Косові, а також на косовських албанців - супротивників ОАК. Усі вони заперечують ці звинувачення.

Коли бойові дії стихли і сербські війська під бомбардуваннями НАТО покинули Косово, Тачі пішов у політику. Коли Косово проголосило незалежність 2008 року, він був прем'єр-міністром, а 2016 року став президентом.

Спеціальний суд щодо Косова вважає Тачі відповідальним за майже 100 убивств мирних жителів під час війни 1998-1999 років. Після оголошення звинувачень у листопаді 2020 року він подав у відставку і добровільно здався суду.

Нагадаємо, Рада ЄС підтримала запровадження безвізових поїздок до Євросоюзу для власників косовських паспортів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.