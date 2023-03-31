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Бывший президент Косово предстанет перед судом Гааги

Фото: бывший президент Косово Хашим Тачи (flickr.com/nato)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 3 апреля, бывший президент Косово Хашим Тачи предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях во время войны с Сербией в 1998-1999 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Специальный суд Косово, созданный в Гааге, в ноябре 2020 года предъявил Тачи обвинения по 10 пунктам в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая преследования, убийства, пытки и насильственные исчезновения людей во время войны.

54-летний Тачи вскоре после этого подал в отставку с поста президента и был переведен под стражу в Гаагу. Трем его ближайшим соратникам, включая двух бывших спикеров парламента, предъявлены те же обвинения, что и бывшим боевикам Освободительной армии Косово (ОАК).

Все четверо обвиняются в участии в "совместном преступном предприятии... которое осуществляло широкомасштабные или систематические нападения" на сербское гражданское меньшинство в Косово, а также на косовских албанцев - противников ОАК. Все они отрицают эти обвинения.

Когда боевые действия стихли и сербские войска под бомбардировками НАТО покинули Косово, Тачи ушел в политику. Когда Косово провозгласило независимость в 2008 году, он был премьер-министром, а в 2016 году стал президентом.

Специальный суд по Косово считает Тачи ответственным за почти 100 убийств мирных жителей во время войны 1998-1999 годов. После объявления обвинений в ноябре 2020 года он подал в отставку и добровольно сдался суду.

Напомним, Совет ЕС поддержал введение безвизовых поездок в Евросоюз для владельцев косовских паспортов.

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