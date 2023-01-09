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Колишній президент Бразилії потрапив до лікарні в США

Фото: колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару (emoff.ig.com br)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 січня, колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували в лікарню в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на O GLOBO.

Болсонару госпіталізували в громадську лікарню невідкладної допомоги

З 2018 року, коли він отримав ножове поранення Болсонару вже кілька разів госпіталізували через схожі симптоми.

Нагадаємо, вчора прихильники екс-президента Болсонару увірвалися в Конгрес Бразилії з закликами до військового втручання та відставки нинішнього президента Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Через кілька годин після початку протестів да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Проте сьогодні поліція Бразилії повністю звільнила будівлю парламенту від протестувальників затримавши понад 30 осіб.

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