Бывший президент Бразилии попал в больницу в США

Сегодня, 9 января, бывший президент Бразилии Жаир Болсонар госпитализирован в больницу в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на O GLOBO .

С 2018 года, когда он получил ножевое ранение Болсонару, уже несколько раз госпитализировали из-за схожих симптомов.

Болсонару был госпитализирован в общественную больницу неотложной помощи

Напомним, вчера сторонники экс-президента Болсонару ворвались в Конгресс Бразилии с призывами к военному вмешательству и отставке нынешнего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы.

Через несколько часов после начала протестов да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Однако сегодня полиция Бразилии полностью освободила здание парламента от протестующих, задержав более 30 человек.

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