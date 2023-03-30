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Колишній прем'єр Франції отримав лист із погрозами та невідомим білим порошком

Фото: Едуар Філіп (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Колишньому прем'єр-міністру Франції Едуару Філіппу, який сьогодні є мером Гавра, надіслали пакет із невідомим білим порошком та погрозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Franceinfo.

Кур'єрська служба мерії Гавра отримала лист із погрозами смерті, призначений для Едуара Філіпа, з написом "Аллах акбар". Адміністрація міста та Філіп подали скарги до поліції.

Четверо співробітників, які мали контакт із поштовим листом, було обстежено фахівцями. Конверт був поміщений у герметичну упаковку, зараз поліція проводить хімічний аналіз вмісту. За даними мерії Гавра, немає жодних ознак того, що ця загроза пов'язана із масовими протестами проти пенсійної реформи в країні.

Раніше повідомлялося, що 24 березня уряд Франції заборонив державним службовцям використовувати TikTok та Netflix.

Також ми писали, що у четвер, 23 березня, у французькому місті Бордо невідомі підпалили будівлю мерії.

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Франція