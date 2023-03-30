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Бывший премьер Франции получил письмо с угрозами и неизвестным белым порошком

Фото: Эдуар Филипп (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Бывшему премьер-министру Франции Эдуару Филиппу, который сегодня является мэром Гавра, прислали пакет с неизвестным белым порошком и угрозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Franceinfo.

Курьерская служба мэрии Гавра получила письмо с угрозами смерти, предназначенное для Эдуара Филиппа, с надписью "Аллах акбар". Администрация города и Филипп подали жалобы в полицию.

Четверо сотрудников, имевших контакт с почтовым письмом, были обследованы специалистами. Конверт был помещен в герметичную упаковку, сейчас полиция проводит химический анализ его содержимого. По данным мэрии Гавра, нет никаких признаков того, что эта угроза связана с массовыми протестами против пенсионной реформы в стране.

Ранее сообщалось, что 24 марта правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

Также мы писали, что в четверг, 23 марта, во французском городе Бордо неизвестные подожгли здание мэрии.

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Франция