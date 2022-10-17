Колишній посол у РФ пояснив, як мобілізація може дати початок розпаду Росії
Колишній постпред України при ООН, а також екс-посол у РФ та США Володимир Єльченко вважає, що регіони Росії, на які припадає основна частина мобілізації, стануть відправною точкою її дроблення.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України".
Враховуючи, що основна частина мобілізованих припадає на віддалені регіони Росії, то саме туди піде найбільше трун. Це республіки з величезними запасами копалин та яскраво вираженим національним колоритом. Саме ці регіони стануть відправною точкою дроблення Росії, якщо там розпочнуться заколоти через загибель мобілізованих, припустив колишній постпред України при ООН, а також екс-посол у РФ та США Володимир Єльченко.
"Татарстан і Башкортостан - це нафта і газ. Далекий схід - це майже вся таблиця Менделєєва. Це ті території, які в принципі можуть існувати самостійно. Тому саме там можуть початися відцентрові процеси. Більше того, це може розгойдати ситуацію навіть у Москві та Санкт-Петербурзі", - зазначив екс-посол у РФ.
Нагадаємо, що 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії.
Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази командування на тлі поганих умов на полігонах.
Вже за кілька днів українські військові почали брати в полон перших призовників . Також зафіксовано випадки, що мобілізованих росіян на окупованих територіях України одягають у цивільне через брак матеріального забезпечення.