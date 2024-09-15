Колишній нардеп Деркач став сенатором від Астраханської області РФ

Що відомо про екс-нардепа

Андрій Деркач був депутатом Верховної Ради, починаючи з 1998 року.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України він залишив країну.

У червні 2022 року СБУ викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, яка допомогла Росії у захопленні України. До неї в тому числі входив народний депутат Деркач.

Вже у січні 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства, а Верховна Рада - мандата депутата.

Пізніше у травні 2023 року стало відомо, що Зеленський затвердив санкції проти Дергача. Зазначимо, що колишній нардеп також перебуває під санкціями Сполучених Штатів.

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