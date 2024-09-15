UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колишній нардеп Деркач став сенатором від Астраханської області РФ

Фото: Андрій Деркач, колишній народний депутат України (wiki)
Автор: Едуард Ткач

Колишній депутат Верховної Ради став сенатором від Астраханської області РФ. Мова йде про Андрія Деркача.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що голова Астраханської області Ігор Бабушкін підписав указ про призначення 57-річного Дергача сенатором ще кілька днів тому, 12 вересня.

Що відомо про екс-нардепа

Андрій Деркач був депутатом Верховної Ради, починаючи з 1998 року.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України він залишив країну.

У червні 2022 року СБУ викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, яка допомогла Росії у захопленні України. До неї в тому числі входив народний депутат Деркач.

Вже у січні 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства, а Верховна Рада - мандата депутата.

Пізніше у травні 2023 року стало відомо, що Зеленський затвердив санкції проти Дергача. Зазначимо, що колишній нардеп також перебуває під санкціями Сполучених Штатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація