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Бывший нардеп Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ

Фото: Андрей Деркач, бывший народный депутат Украины (wiki)
Автор: Эдуард Ткач

Бывший депутат Верховной Рады Украины стал сенатором от Астраханской области РФ. Речь идет об Андрее Деркаче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что глава Астраханской области Игорь Бабушкин подписал указ о назначении 57-летнего Дергача сенатором еще несколько дней назад, 12 сентября.

Что известно про экс-нардепа

Андрей Деркач был депутатом Верховной Рады начиная с 1998 года.

После начала полномасштабной войны России против Украины он покинул страну.

В июне 2022 года СБУ разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ, которая помогола России в захвате Украины. В нее в том числе, входил народный депутат Деркач.

Уже в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства, а Верховная Рада - мандата депутата.

Позже, в мае 2023 года стало известно, что Зеленский утвердил санкции против Дергача. Отметим, что бывший нардеп также находится под санкциями Соединенных Штатов.

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