Бывший нардеп Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ

Бывший депутат Верховной Рады Украины стал сенатором от Астраханской области РФ. Речь идет об Андрее Деркаче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что глава Астраханской области Игорь Бабушкин подписал указ о назначении 57-летнего Дергача сенатором еще несколько дней назад, 12 сентября.
Андрей Деркач был депутатом Верховной Рады начиная с 1998 года.
После начала полномасштабной войны России против Украины он покинул страну.
В июне 2022 года СБУ разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ, которая помогола России в захвате Украины. В нее в том числе, входил народный депутат Деркач.
Уже в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства, а Верховная Рада - мандата депутата.
Позже, в мае 2023 года стало известно, что Зеленский утвердил санкции против Дергача. Отметим, что бывший нардеп также находится под санкциями Соединенных Штатов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.