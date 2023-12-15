Колишній керівник "Укрнафтобуріння" розкритикував управлінців за кризу на підприємстві

"Новий менеджмент УНБ з перших же днів почав робити досить "цікаві" речі. Перше, що зробили "мамкіни управлінці" УНБ, - це відклали реалізацію газу "до зими", начебто ціни будуть вищими. Як результат - у підземних сховищах накопичено близько 240 млн кубометрів газу. До речі, всі податки за газ (який на той момент ще не був видобутим) були сплачені передчасно за мого керівництва з огляду на ризики. Так от. Ціновий пік цього року пройдено в серпні-жовтні, поточні ціни на газ вже знизилися на 3000 - 4000 грн грн/тис м куб. Нескладно порахувати втрачений додатковий чистий прибуток у сумі понад півмільярда гривень, прямі втрати бюджету (ПДВ та податок на прибуток) - понад 250 мільйонів гривень", - наголосив він.

По-друге, за його словами, нові керманичі поділили команду УНБ на своїх та чужих, і звільнили всіх, хто працював у компанії понад три роки. Всупереч наявному рівню компетентності.

"Всупереч чинному законодавству та здоровому глузду чинний менеджмент компанії зупинив видобуток 1 грудня 2023 р. Але для цього не було жодних юридичних підстав: зупинка могла відбутися не раніше анулювання Держгеослужбою спеціального дозволу на користування надрами №6349, тобто лише 4 грудня. За цей час керівництво компанії могло вжити заходів для відновлення дозволу, але ніхто нічого не зробив.А ще ніхто нічого й досі не може зробити з тим, що видобуток на Сахалінському родовищі падає. І це попри публічні обіцянки керівництва "Укрнафти" збільшити річний видобуток нафти на 14%. Вже на момент втрати ліцензії УНБ видобуває на 220 тис. куб м менше газу, ніж ми. Поточна експлуатація свердловини родовища – це ознака або відчаю теперішньої команди, або кричущої профнепридатності. Не можна спочатку глушити одну свердловину, а потім очікувати від неї хоч якийсь дебіт. А замість ремонту іншої свердловини, розжимати її та проводити заборонений тип технічної експлуатації. Якщо що, то в розетку пальці теж не можна", - додав він.

Він також додав, що у сухому залишку на рахунках УНБ є 1,8 млрд грн, а компанія навіть не розпочинає запланованих ще торік нових проєктів.

"Поки я працював як голова правління УНБ, підприємство досягло значних результатів. Ми щороку оновлювали майбутні стратегії підтримки та розвитку бізнесу. Оновлювали менеджмент, підбирали професіоналів із відповідними компетенціями та досвідом. Це було складно, але варто того, чого ми разом досягли. Я й зараз докладаю всіх зусиль задля збереження створеної мною команди фахівців, звісно вже за межами УНБ. Очевидно, що в нинішніх умовах УНБ вже не зможе відновити якість та рівень своєї діяльності співставної до моменту припинення видобутку вуглеводнів на Сахалінському родовищі. То що ж може відбутися далі?" - питає голова правління JKX.

Топ-менеджер також пояснив, якщо говорити про ліцензії, то чинне законодавство з надрокористування визначає всього два способи отримання спецдозволів: аукціон та поза аукціоном.