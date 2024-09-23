Колишній ірландський рейнджер загинув у боях за Україну

Колишній член елітного крила армійських рейнджерів ірландських Сил оборони Роберт Діган загинув у бою з російськими військами минулого тижня в Україні. 29-річний солдат із Ньюбріджа, графство Кілдер, дістав смертельне поранення в четвер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

Діган, який раніше втратив око внаслідок вибуху 2022 року, знову повернувся на фронт на початку цього року, будучи переконаним у необхідності перемогти російську агресію.

Джерела видання описують його як дуже принципову і рішучу людину, яка після важкого поранення і реабілітації в Ірландії повернулася, щоб продовжити боротьбу на українському боці.

Під час своєї служби в Україні Діган входив до спецпідрозділу «Стугна», який виконував складні та небезпечні місії. Передбачається, що він загинув, прикриваючи відступ своєї групи в районі бойових дій.

Діган був вельмишановним членом військової сім'ї - його батько служив у крилі армійських рейнджерів, а його брат є чинним військовослужбовцем. Після служби в Силах оборони, він також працював у службі порятунку і активно займався спортом в юності.

Президент Ірландії Майкл Гіггінс, виступаючи на Саміті ООН, висловив співчуття родині Дігана, назвавши його смерть «жахливою трагедією». Міністерство закордонних справ Ірландії підтвердило, що надає консульську допомогу, проте утрималося від подальших коментарів.

Роберт Діган - не перший ірландський громадянин, який загинув на українському фронті. У серпні українські військові офіційно визнали зниклим безвісти 20-річного Алекса Рижука, уродженця Дубліна, який, як припускають, загинув унаслідок атаки російського безпілотника.