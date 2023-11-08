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Колишній хуліган "Реала" підкорив другий за місяць рекорд Ліги чемпіонів

Фото: Пепе робить різницю на полі навіть на порозі 41-річчя (facebook.com/FCPorto)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений оборонець португальського "Порту" Пепе в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 встановив нове вікове досягнення в історії турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

 

 

Ветеран став найстаршим автором забитого м'яча всіх часів головного єврокубка. У доданий арбітром час протистояння з бельгійським "Антверпеном" він встановив остаточний результат поєдинку (2:0).

"Порту" забив зі стандарту. Консейсау розіграв кутовий з правого флангу та виконав навіс на дальній кут воротарського майданчика. Туди ввірвався Пепе та в боротьбі з Ван Ден Бошем головою переправив м'яч у сітку воріт "червоних".

Португалець оформив гол у 40 років 254 дні. Він на понад два роки випередив попереднього рекордсмена. Легенда італійської "Роми" Франческо Тотті карав московський ЦСКА в 38 років 59 днів (сезон 2014/15).

Вікові рекорди Ліги чемпіонів

Пепе випередив не тільки "Імператора", а й інших зірок недавнього минулого. До п'ятірки найстарших бомбардирів турніру також входять Раян Гіггз (37 років, 289 днів), Філіппо Індзагі (37 років, 86 днів) і Хав'єр Дзанетті (37 років, 71 день).

У жовтні Пепе став найстаршим польовим виконавцем в історії змагань. Центрбек вийшов у старті "драконів" і відіграв усі 90 хвилин проти "Антверпена". Чемпіон Європи 2016 року випередив легенду "Мілана" Алессандро Костакурту (40 років, 211 днів).

Найстаршими футболістами в історії Ліги чемпіонів залишаються воротарі. До топ-5 гвардійців потрапили італійці Марко Баллотта (43 роки, 252 дні) та Джанлуїджі Буффон, українець Олександр Шовковський, австралієць Марк Шварцер і шотландець Аллан Макгрегор.

До слова, напередодні "Шахтар" несподівано здолав "Барселону" вдома та фактично гарантував собі євровесну.

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