Бывший хулиган "Реала" покорил второй за месяц рекорд Лиги чемпионов

Ветеран стал самым старшим автором забитого мяча всех времен главного еврокубка. В добавленное арбитром время противостояния с бельгийским "Антверпеном" он установил окончательный результат поединка (2:0).

"Порту" забил со стандарта. Консейсау разыграл угловой с правого фланга и выполнил навес на дальний угол вратарской. Туда ворвался Пепе и в борьбе с Ван Ден Бошем головой переправил мяч в сетку ворот "красных".

Португалец оформил гол в 40 лет 254 дня. Он более чем на два года опередил предыдущего рекордсмена. Легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти наказывал московский ЦСКА в 38 лет 59 дней (сезон 2014/15).

Возрастные рекорды Лиги чемпионов

Пепе опередил не только "Императора", но и других звезд недавнего прошлого. В пятерку самых старших бомбардиров турнира также входят Райан Гиггз (37 лет, 289 дней), Филиппо Индзаги (37 лет, 86 дней) и Хавьер Дзанетти (37 лет, 71 день).

В октябре Пепе стал самым старшим полевым исполнителем в истории соревнований. Центрбек вышел в старте "драконов" и отыграл все 90 минут против "Антверпена". Чемпион Европы-2016 опередил легенду "Милана" Алессандро Костакурту (40 лет, 211 дней).

Старейшими футболистами в истории Лиги чемпионов остаются вратари. В топ-5 гвардейцев попали итальянцы Марк Баллотта (43 года, 252 дня) и Джанлуиджи Буффон, украинец Александр Шовковский, австралиец Марк Шварцер и шотландец Аллан Макгрегор.