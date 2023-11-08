RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бывший хулиган "Реала" покорил второй за месяц рекорд Лиги чемпионов

Фото: Пепе делает разницу на поле даже на пороге 41-летия (facebook.com/FCPorto)
Автор: Антон Федорцив

Опытный защитник португальского "Порту" Пепе в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 установил новое возрастное достижение в истории турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

 

 

Ветеран стал самым старшим автором забитого мяча всех времен главного еврокубка. В добавленное арбитром время противостояния с бельгийским "Антверпеном" он установил окончательный результат поединка (2:0).

"Порту" забил со стандарта. Консейсау разыграл угловой с правого фланга и выполнил навес на дальний угол вратарской. Туда ворвался Пепе и в борьбе с Ван Ден Бошем головой переправил мяч в сетку ворот "красных".

Португалец оформил гол в 40 лет 254 дня. Он более чем на два года опередил предыдущего рекордсмена. Легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти наказывал московский ЦСКА в 38 лет 59 дней (сезон 2014/15).

Возрастные рекорды Лиги чемпионов

Пепе опередил не только "Императора", но и других звезд недавнего прошлого. В пятерку самых старших бомбардиров турнира также входят Райан Гиггз (37 лет, 289 дней), Филиппо Индзаги (37 лет, 86 дней) и Хавьер Дзанетти (37 лет, 71 день).

В октябре Пепе стал самым старшим полевым исполнителем в истории соревнований. Центрбек вышел в старте "драконов" и отыграл все 90 минут против "Антверпена". Чемпион Европы-2016 опередил легенду "Милана" Алессандро Костакурту (40 лет, 211 дней).

Старейшими футболистами в истории Лиги чемпионов остаются вратари. В топ-5 гвардейцев попали итальянцы Марк Баллотта (43 года, 252 дня) и Джанлуиджи Буффон, украинец Александр Шовковский, австралиец Марк Шварцер и шотландец Аллан Макгрегор.

К слову, накануне "Шахтер" неожиданно одолел "Барселону" дома и фактически гарантировал себе евровесну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПортуЛига Чемпионов