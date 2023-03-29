Колишній голова Держдепу США Помпео найближчими днями приїде до України, - Politico

Як зазначає видання, візит дасть можливість для Помпео, потенційного кандидата на президентських виборах 2024 року продемонструвати свою підтримку Україні.

Він також зможе серед таких можливих кандидатів-республіканців, як Дональд Трамп та губернатор Флориди Рон Десантіс, які скептичніше висловлювалися про Україну.

Поки не зрозуміло, чи зустрінеться Помпео з президентом України Володимиром Зеленським і який його маршрут.