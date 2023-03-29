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Бывший глава Госдепа США Помпео в ближайшие дни приедет в Украину, - Politico

Фото: Майк Помпео (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Бывший госсекретарь США в администрации президента Дональда Трампа Майк Помпео приедет в Украине 3 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, визит даст возможность для Помпео, потенциального кандидата на президентских выборах 2024 года, продемонстрировать свою поддержку Украине.

Он также сможет среди таких возможных кандидатов-республиканцев, как Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые более скептически высказывались об Украине.

Пока неясно, встретится ли Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским и каков его маршрут.

Напомним, губернатор американского штата Флорида Рон Десантис навал войну России против Украины "территориальным спором". После решения Международного уголовного суда он изменил риторику и назвал руководителя Кремля Владимира Путина военным преступником.

Помпео - государственный секретарь США с апреля 2018 года по 20 января 2021 года; директор Центрального разведывательного управления (2017-2018).

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Соединенные Штаты АмерикиВладимир Зеленский