Колишній фаворит ЧС-2022 залишився без головного тренера

61-річний тренер вирішив покинути збірну Бразилії. Він разом зі своїми підопічними не зумів підтвердити статус головного фаворита Мундіалю в Катарі.

"Як я вже казав, мій цикл завершився. Заявив про це ще понад півтора роки тому. Я людина слова", – лаконічно пояснив Тіте.

Фахівець розпочав роботу з пентакампеонами влітку 2016 року. З тих пір Бразилія зіграла 81 матч під його керівництвом, із яких програла лише шість. Утім, на обох чемпіонатах світу латиноамериканці завершили виступи в чвертьфіналах. Натомість Тіте виграв Копа Амеріка-2019 та дійшов до фіналу турніру торік. Там його хлопці поступилися збірній Аргентини (0:1).

Раніше тренер працював із низкою бразильських команд і клубів із ОАЕ. Найбільші успіхи пов'язані з "Корінтіансом". Із ним Тіте виграв два чемпіонства, Кубок Лібертадорес, Клубний чемпіонат світу, інші трофеї.