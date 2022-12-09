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Бразилія сенсаційно програла збірній Хорватії чвертьфінал ЧС-2022 у серії пенальті

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Ер-Райян, П'ятниця 09 грудня 2022 19:49
Бразилія сенсаційно програла збірній Хорватії чвертьфінал ЧС-2022 у серії пенальті Фото: Лука Модріч проти Родріго та Каземіро (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Перемогою національної команди Хорватії над збірною Бразилії у післяматчевій лотереї одинадцятиметрових завершився перший матч 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, 1/4 фіналу

Хорватія – Бразилія – 1:1 (пенальті – 4:2)

Голи: Петковіч, 117 – Неймар, 105+1

Балканці зі старту вразили високим пресингом, аби суперник помилявся і втрачав м'яч. Але вже в дебюті хорватська збірна проґавила випад Вінісіуса. Той у фірмовому стилі змістився з флангу до центру й пробив. Щоправда, в руки Ліваковічу.

Команда Златко Даліча відповіла за кілька хвилин своїм напівмоментом. Це Пашаліч перспективно прострілив із правого флангу до штрафного майданчика, де замикати могли Юрановіч і Перішіч. Але ні перший, ні другий так і не зуміли акцентовано пробити.

Програвши стартовий відрізок хорватам, збірна Бразилії спробувала додати в середині тайму. Ось удар невтомного Вінісіуса після стінки з Рішарлісоном заблокував оборонець. Постріл же Неймара на підбиранні став здобиччю голкіпера.

Далі на полі відчутно побільшало боротьби, деколи навіть жорсткої. Спробам обох команд загострити ситуацію бракувало точної передостанньої чи останньої передачі. Хіба Неймар перед перервою міг скористатися стандартом, але удар із рикошетим від стінки впіймав Ліваковіч.

Після такої першої половини пентакампеони прогнозовано очікувано заграли в другому таймі. Найгостріший момент від старту виник на 47-й хвилині – Гвардіол зрізав у власні ворота фланговий простріл Рафінь, та кіпер встиг зреагувати та м'яч відбив. А згодом парирував ще й постріл Неймара з гострого кута!

На 66-й хвилині взяв ініціативу на себе Пакета. Бразильський хавбек утік від хорватської оборони та пробив із близької відстані. Цього разу Ліваковіч перевів м'яч на кутовий.

"Селесао" продовжили нагнітати ситуацію біля володінь хорватів. Найактивнішими були Неймар і той же Пакета, та оборона балканської команди діяли злагоджено. А де не встигала, як із ударом Рішарлісона головою на 82-й, то бразильці невдало розпоряджалися нагодами.

Чи не останнім шансом збірної Бразилії уникнути овертайму був момент Мілітао. Але в перспективній позиції центрбек не зміг влучно пробити. Під час же серії кутових у фінальні хвилини Хорватія встояла.

Після обміну невикористаними нагодами на старті 30-хвилинки бразильці таки забили наприкінці першого вкороченого тайму. Гольовий момент створив і завершив Неймар. Зірка ПСЖ двічі обстукався з партнерами, вийшов на ударну позицію, обвів Ліваковіча та відправив м'яч у сітку – 0:1!

Зважаючи на ціну можливої помилки, пентакампеони сіли в оборону. Здавалося, що Бразилія зуміє втримати переможний рахунок. Але хорвати зуміли зрівняти – Оршіч на 117-й хвилині відкинув під удар Петковічу, а той із рикошетом від Маркіньйоса відправив м'яч у кут. 1:1 у підсумку і серія пенальті.

"Селесао" не реалізували перший же удар – Родріго не переграв Ліваковіча. Натомість Хорватія забила чотири рази поспіль, а після промаху Маркіньйоса гарантувала собі перемогу та місце у півфіналі.

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