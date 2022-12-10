Бывший фаворит ЧМ-2022 остался без главного тренера

61-летний тренер решил покинуть сборную Бразилии. Он вместе со своими подопечными не смог подтвердить статус главного фаворита Мундиаля в Катаре.

"Как я уже говорил, мой цикл завершился. Заявил об этом еще более полутора лет назад. Я человек слова", – лаконично объяснил Тите.

Специалист приступил к работе с пентакампеонами летом 2016 года. С тех пор Бразилия сыграла 81 матч под его руководством, из которых проиграла всего шесть. Впрочем, на обоих чемпионатах мира латиноамериканцы завершили выступления в четвертьфиналах. Тите выиграл Копа Америка-2019 и дошел до финала турнира в прошлом году. Там его ребята уступили сборной Аргентины (0:1).

Ранее тренер работал с рядом бразильских команд и клубов из ОАЭ. Наибольшие успехи связаны с "Коринтиансом". С ним Тите выиграл два чемпионства, Кубок Либертадорес, Клубный чемпионат мира и другие трофеи.