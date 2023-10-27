Колишніх "вагнерівців" вербують у підрозділи Росгвардії. ЗМІ розповіли деталі

Зазначається, що інформація про це з'явилася в чатах родичів бійців ПВК, проте пізніше її було видалено. Адміністратор однієї з груп розповів журналістам, що пост спочатку було опубліковано з помилкою.

У Росгвардію вербують бойовиків, які не воювали в Україні

"Судячи з оголошення, набір відкритий для "першоходів" - тих, хто раніше не брав участі у війні в Україні, а також людей, які не служили в армії, і людей із ВІЛ та гепатитом (їх у ПВК раніше збирали в загін "Амбрелла")", - йдеться в матеріалі.

Крім того, новий підрозділ Росгвардії готовий розглянути кандидатури ампутантів "в індивідуальному порядку".

У публікації уточнюється, що виплати здійснюватимуть на картки. Росгвардія бажає уникнути помилки Міноборони РФ, яке утримує десятки добровольчих формувань із "мертвими душами".

Тренувальний табір найманців розташований у Ростовській області

Кореспондент "Важливих історій" зателефонував за номером, вказаним в оголошенні. Трубку взяла людина, яка нібито представляє єдиний загін, у якого є офіційний договір із Росгвардією.

"Тренуємося не в Молькіно (у пості вказано селище Козачі Лагері в Ростовській області), а здебільшого умови все ті самі, що і в ПВК "Вагнера". У нас хлопці всі бувалі, і все спорядження своє", - сказав вербувальник.

Найманці "Вагнера"

Нагадаємо, за даними британської розвідки, сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, цими залишками затикають дірки на Бахмутському напрямі, а самої ПВК більше не існує.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.