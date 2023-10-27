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Бывших "вагнеровцев" вербуют в подразделения Росгвардии. СМИ рассказали детали

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшим боевикам ЧВК "Вагнера" начали предлагать заключать контракты с новым наемным подразделением в составе Росгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Важные истории".

Отмечается, что информация об этом появилась в чатах родственников бойцов ЧВК, однако позже она была удалена. Администратор одной из групп рассказал журналистам, что пост изначально был опубликован с ошибкой.

В Росгвардию вербуют боевиков, не сражавшихся в Украине

"Судя по объявлению, набор открыт для "первопроходцев" - тех, кто ранее не участвовал в войне в Украине, а также людей, не служивших в армии, и людей с ВИЧ и гепатитом (их в ЧВК ранее собирали в отряд "Амбрелла")", - говорится в материале. 

Кроме того, новое подразделение Росгвардии готово рассмотреть кандидатуры ампутантов "в индивидуальном порядке".

В публикации уточняется, что выплаты будут осуществлять на карточки. Росгвардия желает избежать ошибки Минобороны РФ, которое содержит десятки добровольческих формирований с "мертвыми душами".

Тренировочный лагерь наемников расположен в Ростовской области

Корреспондент "Важных историй" позвонил по номеру, указанному в объявлении. Трубку взял человек, который якобы представляет единственный отряд, у которого есть официальный договор с Росгвардией. 

"Тренируемся не в Молькино (в посте указан поселок Казачьи Лагеря в Ростовской области), а по большей части условия все те же, что и в ЧВК "Вагнера". У нас ребята все бывалые, и все снаряжение свое", - сказал вербовщик.

Наемники "Вагнера"

Напомним, по данным британской разведки, сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.

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