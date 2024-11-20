Колишні ув'язнені та зі "Шторм Z": десантники захопили у полон 26 росіян у Курській області

Українській військові продовжують операцію у Курській області, що в Росії. Нещодавно там у полон було захоплено 26 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як розповіли десантники, вони продовжують поповнювати обмінний фонд, беручи в полон російських вояків в Курській області.

Зокрема, під час одного із невдалих ворожих штурмів було знищено чималу кількість противника, а ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя.

"На відео розповідь двох бійців підрозділу "Шторм Z": колишні увʼязнені, яких після підписання контракту та десятиденної підготовки кинули гинути як гарматне мʼясо, проте після зустрічі з українськими десантниками, вони вирішили здатись та рекомендують чинити так і своїм співгромадянам", - підписано відео.

Операція у Курській області

Українські Сили оборони на початку серпня розпочали операцію в Курській області, яка мала на меті створення буферної зони для захисту прикордонних регіонів від можливих атак російських військ. Прорив українських військ дозволив захопити десятки населених пунктів, просунувшись на значну відстань. Президент Володимир Зеленський підтвердив успіхи ЗСУ, підкресливши важливість створення безпечного простору для Сумської області.

Операція мала ще одну важливу ціль - виснаження сил противника та розширення обмінного фонду для майбутніх перемовин. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, такий превентивний крок дозволив уникнути прориву російських військ на українську територію, що могло стати серйозною загрозою для мирного населення та інфраструктури регіону.

Зеленський заявив, що Україна планує утримувати позиції в Курській області, поки Москва не буде змушена сісти за стіл переговорів. Ця операція стала одним із ключових етапів протистояння, спрямованого на забезпечення довготривалої безпеки українських прикордонних регіонів та посилення позицій на міжнародній арені.