"Колимажні штурми". У ЗСУ назвали причину використання росіянами квадроциклів на фронті

Російські війська на Запорізькому напрямку використовують квадроцикли для переміщення на фронті. Це пов'язано з дефіцитом танків і бронемашин в окупантів.

Про це заявив спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна .

"Ми вже спроби наступу росіян на Запорізькому напрямку називаємо "колимажні м'ясні штурми", бо вони там досить активно використовують квадроцикли", - йдеться у заяві.

Лиховій зазначає, що це не тільки тому, що це хороший і швидкий спосіб пересування, а й тому, що в росіян просто вибиті танки та бронемашини. У них уже не залишається бронетехніки, тому вони готові використовувати квадроцикли.

"Учора знищили ще 2 квадроцикли, а загалом кількість знищених доходить до кількох десятків за останні кілька тижнів", - додав речник.

Росіяни стали використовувати квадроцикли

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що росіяни на Оріхівському напрямку в Запорізькій області стали використовувати квадроцикли для переміщення між позиціями.

"Противник намагається здійснювати переміщення особового складу не тільки малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу наноситься вогневе ураження, ворог знищується", - писав Тарнавський.

Потім Тарнавський показав відео знищення квадроцикла з окупантами на Запорізькому напрямку.