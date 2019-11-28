Количество жертв землетрясения в Албании превысило 40

Количество людей, которые погибли в результате сильного землетрясения в Албании, возросло до 42 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews Albania.

Также отмечается, что количество пострадавших возросло до 750 человек.

"По меньшей мере 42 человека погибли и 750 пострадавших в результате катастрофического землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, является самым мощным землетрясением за последние 50 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 6,4 близ города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла.

Известно, что по состоянию на 28 ноября в результате землетрясений в Албании погибли 39 человек. Также от десяти до 25 человек пропали без вести 45 человек удалось спасти из-под завалов. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

Кроме того, в Албании произошло третье землетрясение за эту неделю. Его магнутуда составила 4,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров в 42 километрах от албанской столицы Тираны.