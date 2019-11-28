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В Албании произошло еще одно землетрясение

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 15:21
В Албании произошло еще одно землетрясение
Фото: землетрясение в Албании (twitter.com TeamAlbanians)

Сила подземных толчков достигала почти 5 баллов

В Албании сегодня, 28 ноября, произошел третье за несколько дней землетрясение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Как сообщается, подземные толчки силой 4,9 балла были зафиксированы в 12:52 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров в 42 километрах от албанской столицы Тираны, а также в 18 километрах от курортного города Дуррес.

Информации о пострадавших или повреждениях зданий пока нет.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 6,4 вблизи города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла.

Известно, что по состоянию на 28 ноября в результате землетрясений в Албании погибли почти 40 человек. Также от десяти до 25 человек пропали без вести 45 человек удалось спасти из-под завалов. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

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Новости Украины землетрясениеАлбания
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