Количество жертв взрыва в РФ на территории воинской части возросло

Пять сотрудников госкорпорации "Росатом" погибли в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне под Архангельском (Российская Федерация). Об этом сообщают росСМИ.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что при взрыве на полигоне под Северодвинском 8 августа, где испытывали жидкостный реактивный двигатель, погибли два человека.

"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое - получили травмы и ожоги различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщались, что получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика.

Кроме того, 5 августа в Красноярском крае России в городе Ачинске произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Тогда сообщили об одном погибшем и восьми раненых.

Однако 9 августа после попадания молнии взрывы возобновились. В результате новых взрывов ранения получили еще десять человек.