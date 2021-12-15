Количество жертв взрыва грузовика на Гаити возросло до 60 человек
Фото: количество жертв взрыва грузовика на Гаити возросло до 60 человек (twitter.com/Frantzduval)
Количество жертв взрыва грузовика на Гаити возросло до 60 человек. Десятки пострадавших в результате взрыва госпитализированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
"По состоянию на это время мы обнаружили 60 погибших", - сказал Патрик Алмонор, заместитель мэра города Кап-Аитьен, где произошла трагедия.
Он добавил, что поисковые работы на месте взрыва продолжаются.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри сообщил, что больницы, куда госпитализировали десятки раненых, нуждаются в дополнительных средствах. В связи с этим в городе развернут полевые госпитали.
Ранее мы писали, что на Гаити взорвался бензовоз: погибли по меньшей мере 40 человек.