Количество жертв взрыва грузовика на Гаити возросло до 60 человек. Десятки пострадавших в результате взрыва госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

"По состоянию на это время мы обнаружили 60 погибших", - сказал Патрик Алмонор, заместитель мэра города Кап-Аитьен, где произошла трагедия.

Он добавил, что поисковые работы на месте взрыва продолжаются.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри сообщил, что больницы, куда госпитализировали десятки раненых, нуждаются в дополнительных средствах. В связи с этим в городе развернут полевые госпитали.