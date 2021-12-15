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Количество жертв взрыва грузовика на Гаити возросло до 60 человек

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Гаити, Среда 15 декабря 2021 00:43
Количество жертв взрыва грузовика на Гаити возросло до 60 человек Фото: количество жертв взрыва грузовика на Гаити возросло до 60 человек (twitter.com/Frantzduval)
Автор: Анна Полисученко

Количество жертв взрыва грузовика на Гаити возросло до 60 человек. Десятки пострадавших в результате взрыва госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"По состоянию на это время мы обнаружили 60 погибших", - сказал Патрик Алмонор, заместитель мэра города Кап-Аитьен, где произошла трагедия.

Он добавил, что поисковые работы на месте взрыва продолжаются.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри сообщил, что больницы, куда госпитализировали десятки раненых, нуждаются в дополнительных средствах. В связи с этим в городе развернут полевые госпитали.

Ранее мы писали, что на Гаити взорвался бензовоз: погибли по меньшей мере 40 человек.

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