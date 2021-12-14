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На Гаити взорвался бензовоз: погибли по меньшей мере 40 человек

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Гаити, Вторник 14 декабря 2021 15:35
На Гаити взорвался бензовоз: погибли по меньшей мере 40 человек Коллаж РБК-Украина: на Гаити взорвался бензовоз (twitter.com/Frantzduval)
Автор: Иванна Шовкун

Во понедельник поздно вечером, 13 декабря, на севере Гаити взорвался грузовик с бензином. В результате этого погибли минимум 40 человек, еще десятки людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Инцидент произошел в городе Кап-Аитьен. Однако до 14 декабря полиция не предоставляла никаких сведений.

"На всей территории будет объявлен трехдневный национальный траур в память о жертвах этой трагедии, о которой скорбит весь гаитянский народ", - отметил премьер-министр страны Ариэль Генри.

По его словам, администрация размещает в этом районе полевые госпитали, чтобы помочь пострадавшим. Известно, что десятки человек были госпитализированы с травмами.

Очевидец взрыва рассказал, что видел машины скорой помощи и толпу людей, собравшуюся вдоль дороги около часа ночи. По его словам, некоторые люди черпали ведрами бензин из грузовика на улице, чтобы забрать его себе.

Отмечают, что взрыв произошел в период, когда Гаити борется с острой нехваткой топлива и растущими ценами на газ.

"Это ужасно, через что приходится пройти нашей стране", - подчеркнул свидетель ЧП.

Напомним, увеличилось число жертв в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне, который произошел 5 ноября в столице Фритауне. Также десятки человек до сих пор проходят лечение.

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